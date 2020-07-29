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"Великолепно": появились первые отзывы на фильм Нолана "Довод"

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    29.07.2020, 18:35
Текст:   Айгуль Бакирова

Перед долгожданной августовской премьерой фильма "Довод" компания IMAX провела предварительный показ фильма для некоторых своих сотрудников, после чего генеральный директор компании Рич Гелфонд поделился их реакцией, сообщает Deadline. По его словам, им очень понравился фильм, который они сочли "прекрасным" и "замечательным".

Фото: kinopoisk.ru
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"Некоторые сотрудники IMAX принимали участие в постпродакшне "Довода", - заявил Гелфонд во время телефонного разговора с аналитиками Уолл-Стрит. - "Их реакция была следующей: "О Боже, я и забыл, как здорово ходить в кино".

"Довод" - это просто великолепно снятый, прекрасно сделанный, замечательный фильм. Так сказал не просто один человек одного возраста. Целый ряд сотрудников IMAX непроизвольно сказали мне об этом", - сказал он.

"Довод", как и все фильмы Нолана, начиная с "Темного Рыцаря" (2008), был снят с помощью камер IMAX.

Фото: kinopoisk.ru
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"В отличие от "Дюнкерка" (2017), который был ориентирован на европейского зрителя, "Довод" - это более традиционный боевик-триллер-блокбастер с потенциалом понравиться большему числу зрителей по всему миру", - отметил Гелфонд.

Ранее в интервью Entertainment Weekly режиссер Кристофер Нолан назвал "Довод" своим самым амбициозным фильмом на сегодняшний день: "Мы соединяем несколько разных жанров и, надеюсь, получается захватывающе и увлекательно. Мы с Эммой (жена Нолана и сопродюсер - прим. "Кинократии") объединили много крупных постановок, но эта, безусловно, самая крупная с точки зрения международного охвата. Мы снимали в семи странах, повсюду, с огромным актерским составом и огромными декорациями. Без сомнения, это самый амбициозный фильм, который мы когда-либо снимали".

Первыми фильм увидят жители Европы, где дата премьеры назначена на 26 августа, 3 сентября - зрители США, а у россиян такая возможность появится 10 сентября.

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