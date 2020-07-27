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У "Довода" Нолана появилась очередная новая дата российской премьеры

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    27.07.2020, 20:58
Текст:   Олег Усков

Чехарда вокруг картины Кристофера Нолана "Довод", определенно - одной из самых (а то и самой) ожидаемых кинопремьер года, продолжается.

Фото: kinopoisk.ru
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Напомним: студия Warner, вполне разумно - в свете принятых пандемических ограничений - раз за разом переносила премьеру ленты. Даже после того, как в некоторых странах ограничения были ослаблены. И компанию можно понять: в текущей ситуации отбить более чем двухсотмиллионный бюджет фильма видится практически нереальным.

При этом сам Нолан в какой-то момент стал настаивать, что, мол, пора.

Итого - новая дата: с 26 августа "Довод" идет в международный прокат в семидесяти странах, включая Канаду, ряд европейских стран и стран Ближнего Востока.

При этом даты премьеры картины в Китае, чья касса в последнее время крайне важна для студий, все еще нет. Поскольку ранее власти страны расстроил 2,5-часовой хронометраж ленты.

Фото: kinopoisk.ru
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Чуть позже, с 3 сентября, "Довод" пойдет и в локальный американский прокат - в некоторых городах.

Новая дата российской премьеры фильма, передает Deadline, - 10 сентября. Тогда же картина стартует в Казахстане и Азербайджане.

Ценно отметить, что в фильме Нолана речь идет о попытке предотвратить конец света и вымирание человечества.

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