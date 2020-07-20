Премьера нового фильма Нолана перенесена на неопределенный срок

Как и ожидалось, "Довод", новый фильм Кристофера Нолана, в августе мы не увидим.

Ленте, напомним, несколько раз меняли дату премьеры, а теперь фильм ее и вовсе лишился.

Согласно Deadline, предварительно "Довод" съехал на 11 сентября - по инсайдерской информации. Но это сильно не точно. И официально новую дату Warner Bros. объявит, как только ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции прояснится. В первую очередь - в США, где выходом на плато и близко не пахнет.

Ранее сообщалось, что картина будет идти 2,5 часа.