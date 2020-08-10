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Названы даты премьер "Новых мутантов" и "Мулан" в России

Новости
    10.08.2020, 17:40
Текст:   Богдан Бобров

Киноадаптация мультфильма "Мулан" и многострадальная лента "Новые мутанты" обзавелись в России датами премьер. Об этом сообщает "Бюллетень кинопрокатчика" со ссылкой на официальное заявление компании Disney Studios.

Фото: instagram.com/ spdrmnkyxxiii
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Старт проката "Мулан", как и сообщалось ранее, должен быть дан 4 сентября. Примечательно, что в странах, в которых уже доступен стриминговый сервис Disney+, картина будет представлена только в онлайне.

"Новые мутанты" переехали на 10 сентября. Изначально выход был запланирован на 28 августа, хотя на данный момент посчитать, сколько раз переносился этот перезапуск "Людей Икс" становится не так уж легко. Представленный в 2017 году, пройдя через производственный ад, проект был запланирован на 2018 год.

Впрочем, учитывая последние тенденции, даже названные даты премьер вполне могут оказаться не последними.

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