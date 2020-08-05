Официально: Disney выпустит "Мулан" онлайн

Похоже, после множества переносов студия Disney всё-таки окончательно определилась с датой и форматом выхода игрового ремейка мультфильма "Мулан".

Как сообщает со ссылкой на руководство компании издание The Verge, релиз фильма состоится на стриминговом сервисе Disney+ 4 сентября. Просмотр будет стоить 29 долларов 99 центов.

Но есть важное уточнение: в странах, где диснеевская онлайн-платформа не работает - а значит, и в России - "Мулан" выйдет в кино в этот же день. Это тем более важно потому, что этот фильм возглавил список самых ожидаемых картин года среди наших соотечественников.

Напомним, до недавнего времени российская премьера была назначена на 20 августа, но её перенесли в очередной раз: пандемия коронавируса сильно навредила планам Disney.

Ранее дату премьеры другого ожидаемого проекта Disney - марвеловских "Новых мутантов" - также назначили на 3 сентября.

Первоначальной датой премьеры "Мулан" было 26 марта.