Новости

Вышел трейлер приквела "Пролетая над гнездом кукушки" 04.08.2020
Вышел трейлер второго сезона "Пацанов" 04.08.2020
Вышел русский трейлер нового фильма Томаса Винтерберга 04.08.2020
Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой 04.08.2020
Вышел русский трейлер байопика о Николе Тесле 04.08.2020

Официально: Disney выпустит "Мулан" онлайн

Новости
    05.08.2020, 00:36
Текст:   Козьма Лоханкин

Похоже, после множества переносов студия Disney всё-таки окончательно определилась с датой и форматом выхода игрового ремейка мультфильма "Мулан".

Фото: kinopoisk.ru
Райан Рейнольдс прокомментировал слух о своем переходе из Marvel в DC

Как сообщает со ссылкой на руководство компании издание The Verge, релиз фильма состоится на стриминговом сервисе Disney+ 4 сентября. Просмотр будет стоить 29 долларов 99 центов.

Но есть важное уточнение: в странах, где диснеевская онлайн-платформа не работает - а значит, и в России - "Мулан" выйдет в кино в этот же день. Это тем более важно потому, что этот фильм возглавил список самых ожидаемых картин года среди наших соотечественников.

Напомним, до недавнего времени российская премьера была назначена на 20 августа, но её перенесли в очередной раз: пандемия коронавируса сильно навредила планам Disney.

Ранее дату премьеры другого ожидаемого проекта Disney - марвеловских "Новых мутантов" - также назначили на 3 сентября.

Первоначальной датой премьеры "Мулан" было 26 марта.

Новости

Госпитализированная с инсультом Кондулайнен сломала руку в больнице 04.08.2020
Фото: герои "Шерлока" появятся на почтовых марках Великобритании 04.08.2020
Райан Рейнольдс прокомментировал слух о своем переходе из Marvel в DC 04.08.2020
Стивен Кинг анонсировал свой новый роман 04.08.2020
⧣ интернет
Фото: youtube.com/ GorkyFilmStudio
Детский киножурнал "Хочу все знать" получит перезапуск 31.07.2020
Русские фанаты Мэрилина Мэнсона "атаковали" комментарии к новому клипу 30.07.2020
В Сеть "слили" трехминутный трейлер второго сезона "Пацанов" 30.07.2020
⧣ Disney
Фото: www.kinopoisk.ru
Премьеры "Мулан" и "Новых мутантов" опять перенесли 03.08.2020
Билл Скарсгорд может вновь сыграть злого клоуна 03.08.2020
Локи изменится в новом сериале Marvel 31.07.2020
⧣ коронавирус
Фото: instagram.com/ ritadakota
У певицы Риты Дакоты с третьего раза нашли коронавирус 04.08.2020
Брэдли Купер сыграет в драме Пола Томаса Андерсона о 70-х 04.08.2020
Больная коронавирусом Настя Ивлеева вернулась в телешоу "Орел и решка" 01.08.2020