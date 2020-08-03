Премьеры "Мулан" и "Новых мутантов" опять перенесли

Звучит уже, как анекдот с креном в черный юмор, но на кинорынке - опять переносы.

Снятый за двести миллионов долларов игровой ремейк анимационной ленты "Мулан", на который Disney возлагает большие надежды (как и российские зрители), не удержался на ранее заявленной дате премьеры в России 20 августа. И новую пока не получил.

В то время как "Новых мутантов", самую, пожалуй, многострадальную картину последних лет, тоже подвинули, но не сильно - до 3 сентября, передает "Бюллетень кинопрокатчика".

"Новые мутанты" - первый супергеройский кинохоррор от Marvel, напомним.

Режиссер и соавтор сценария - Джош Бун (очередной телесериал по "Противостоянию" Кинга и анонсированный его же фэнтезийный "Талисман").

В ролях: Мэйси "Арья Старк" Уильямс, Аня Тейлор-Джой ("Ведьма", "Сплит", "Стекло"), Антонио Бандерас, Алиси Брага ("Я - легенда"), Чарли Хитон ("Очень странные дела"), Хэппи Андерсон ("Подпольная империя", "Охотник за разумом"), Генри Зага ("13 причин почему") и Сара Беннани ("Джуманджи: Новый уровень").

Ранее сообщалось о переносе премьеры драмы Учителя про транспортировку гроба Цоя.