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Вышел трейлер финального сезона подростковой драмы "13 причин почему"

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    21.05.2020, 15:11
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Netflix показал трейлер финального сезона своей неоднократно оскандалившейся подростковой драмы "13 причин почему".

Ролик опубликован на YouTube-канале сервиса и крепко держит марку - все опять кручинятся, убиваются, нервничают, обескуражено моргают, видят кошмары, киснут, угрюмо посматривают, друг друга гневно обвиняют и нескончаемо тревожно переглядываются. (Таков путь.)

Четвертый сезон шоу о психологических тяготах американских школяров из Liberty расскажет о последнем годы учебы однокашников приснопамятной бедняжки Ханны Бейкер, преподавшей всем жестокий урок в первом сезоне.

Причем и этот год никому не покажется сахаром - страдальцев поджидают очередные моральные тернии и умственные расстройства. (Таков путь!)

Релиз - 5 июня. При этом сезон сокращен с тринадцати до десяти эпизодов. (И на том спасибо.)

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