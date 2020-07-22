Соцопрос: россияне назвали самый ожидаемый фильм года

Фонд кино, Wanta Group и Аналитические системы провели соцопрос российской киноаудитории, в котором выявили наиболее ожидаемые фильмы года, готовность россиян посетить кинотеатры после их открытия, а также предпочтения в отношении домашних кинотеатров. В опросе приняли участие жители пяти российских городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и Краснодара.

Наиболее ожидаемым фильмом года стал "Мулан" , второе место занял кинокомикс производства Marvel Studios "Черная вдова", а на третьем расположился комедийный боевик "King's Man: Начало".

Удивительно, что о ленте Кристофера Нолана "Довод", на которую кинотеатры по всему миру возлагают большие финансовые надежды, слышали лишь 11% опрошенных, и только 9% намерены посмотреть этот фильм в кинотеатрах. Тем не менее данный фильм продемонстрировал самое высокое соотношение числа лиц, готовых посмотреть фильм в кинотеатре, к числу осведомленных о его выходе. Такая статистика даёт надежду, что фильм не останется незамеченным среди российских зрителей.

Средние, но прочные позиции в списке заняли отечественные кинокартины: 16% респондентов ждут выхода сказки "Последний богатырь: корень зла", а 11% проявили намерение посмотреть фильм Козловского "Чернобыль".

Согласно результатам исследования, более трети готовы пойти в кинотеатры после их открытия, при этом каждый второй респондент мог бы повторно посмотреть ранее уже выходившие фильмы в случае, если кинотеатр не сможет предложить интересные киноновинки. К таким фильмам респонденты отнесли "Джентльменов" Гая Ричи, кинокомикс "Мстители: Финал" Энтони и Джо Руссо, "Джокера" Тодда Филлипса, "Лёд 2" Жоры Крыжовникова и "Т-34" Алексея Сидорова.

Пока кинотеатры были закрыты, россияне, как показал соцопрос, проявляли большую активность в пользовании домашними кинотеатрами, 58% опрошенных когда-либо приобретали услуги онлайн-кинотеатров, почти половине (43%) из которых платная подписка обходилась в 500 и более рублей.

В отчёте отмечается, что даже при возвращении зрителя в кинозал большой убыток придется понести кинобарам, около 50% респондентов заявили, что не готовы задерживаться в фойе, а каждый пятый планирует отказаться от покупок в кинобаре в качестве превентивной меры.

Открытие кинозалов в России изначально было запланировано на 15 июля, однако принятие соответствующего решения возложено на сами регионы. Московские кинотеатры должны возобновить работу 1 августа.