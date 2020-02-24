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Российский фильм "Лед 2" собрал более миллиарда рублей за десять дней

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    24.02.2020, 17:34
Текст:   Олег Усков

Отечественный кинематограф продолжает показывать впечатляющие достижения, по крайней мере - точечно.

Фото: kinopoisk.ru
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Вслед за комедией "Холоп", ставшей самой кассовой российской лентой за всю историю проката, джомолунгмы решительно настроен брать сиквел "Льда", спортивная мелодрама Жоры Крыжовникова и Федора Бондарчука "Лед 2".

Как следует из данных, приведенных ЕАИС, Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, лента, в производство которой было вложено 322 миллиона рублей, уже собрала 1 074 792 431 рубль. И это при том, что прокат "Льда 2" начался менее двух недель назад - 14 февраля.

Плюс стоит отметить, что у фильма был рекордный старт - почти 578 миллионов рублей в премьерный уикэнд.

В продолжении "Льда" главные герои - фигуристка Надя (ее сыграла Аглая Тарасова) и хоккеист Саша (неизменный Александр Петров) - поженились, мечтают о ребенке, "но цена за эту мечту будет очень высока".

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