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Вышел трейлер продолжение фильма "Лёд" с Александром Петровым

Новости
    17.10.2019, 15:32
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

От создателей "Притяжения" и "Льда 1" - "Лёд 2"!

Фото: youtube.com/ Телеканал ТВ-3
Вышел почти пятиминутный трейлер фантастического боевика "Аванпост"

На YouTube-канале SonyPicturesRU опубликован первый тизер-трейлер продолжения спортивной мелодрамы Олега Трофимова прошлого года, стяжавшей мощную кассу (более полутора миллиардов рублей при бюджете в 150 миллионов).

Романтические и комедийные элементы - в наличии. Ведь у руля проекта - сам Жора Крыжовников ("Горько!", "Звоните Ди Каприо"), ЕВПОЧЯ.

"Что происходит в сказках после свадьбы принца и принцессы?" - интересуется синопсис. И сам себе тут же отвечает, не томя: "Фигуристка Надя и хоккеист Саша поженились и больше всего на свете мечтают о ребенке. Правда, цена, которую им придется заплатить за эту мечту, будет невообразимо высока…".

"Кажется, - продолжается нагнетание, - что после таких потрясений рассчитывать на счастливый конец уже невозможно… Но если вы так думаете, вы ничего не знаете о настоящих сказках...", - следует ликующее подытоживание.

В ролях: Аглая Тарасова, Мария Аронова, Надежда Михалкова, Юлия Хлынина и обязательно - вездесущий Александр Петров. Который, напомним, грозился уйти с экранов… но это явно нескоро.

В кино - с 14 февраля 2020 года.

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