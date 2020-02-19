Фильм "Холоп" добился небывалого успеха в Европе и Америке

Комедия Клима Шипенко "Холоп", недавно ставшая самым кассовым российским фильмом в истории и до сих пор входящая в пятёрку самых популярных картин недели, имеет заметный успех и за границей.

Как сообщает filmpro, в общей сложности "Холоп" заработал за границей свыше 1,8 млн долларов.

Он уже стал самой кассовой российской лентой в странах Балтии, где его посмотрели более 70 тысяч зрителей. Сборы фильма Шипенко в Литве, Латвии и Эстонии составили 461 тыс. евро.

Статус самого успешного фильма из России "Холоп" обрёл и на родине исполнителя главной роли Милоша Биковича. В Сербии сборы лента собрала более миллиона долларов. Ранее сообщалось, что она также произвела фурор в Республике Сербской (часть Боснии и Герцеговины).

Показы "Холопа" прошли в таких европейских странах, как Германия (здесь он имел особый успех), Австрия, Швейцария, Бельгия и Великобритания. Также его увидели в Израиле.

Фильм с успехом идёт в США и Канаде. Отмечается, что американские кинотеатры хотят продлить прокат "Холопа" до 26 февраля.

Ранее режиссёр прокомментировал возможность сиквела "Холопа".