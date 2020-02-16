"Холоп" произвел фурор в Республике Сербской

Российскую премьеру в Восточном Сараево посетил и лучший спортсмен Белграда 2019 года, чемпион мира по дзюдо, выступающий под флагом Сербии, Неманья Майдов, который к тому же является другом Милоша Биковича. После просмотра картины он поделился своими впечатлениями с корреспондентом "Российской газеты".

"Это отличный и необычный фильм, - констатировал серб. - Мне очень понравилась игра моего друга Милоша Биковича. Я горд, что у нашего народа есть такой великолепный актер, получивший уже широкое признание в России и на Балканах, достойно представляющий Сербию и содействующий укреплению братских российско-сербских связей".

В этой связи Майдов отметил тот факт, что президент России Владимир Путин заслуженно вручил Милошу Биковичу медаль Пушкина, доказательством чего является и великолепно сыгранная сербом роль Гриши в фильме "Холоп". "Я верю, что Бикович находится только в начале своей карьеры и мы еще сможем лицезреть его выдающиеся роли, и горжусь своей дружбой с актером", - подчеркнул прославленный спортсмен.

Кроме того, признанный дзюдоист, указывая на позитивную развязку сюжета картины "Холоп", логически заканчивающуюся свадебными торжествами главных героев в центре Москвы, не исключил возможности заключения брака со своей любимой девушкой на территории Российской Федерации.

Между тем

В ноябре 2018 на награждении в Кремле Милош Бикович заявил, что получил медаль Пушкина авансом и выразил намерение своим трудом укреплять связи между братскими русским и сербским народами. "Русский мир - это не только мир русских и православных, это мир, который требует и рождает духовно осознанного человека, человека со стержнем, с совестью, с традиционной системой ценностей, - указывал тогда актер. - Эта система строится и защищается на всех фронтах. Один из этих фронтов - фронт ума и сердца - есть культура, а защищается и строится самым сильным оружием - красотой. Этот мир воскресшей цивилизации отличается от мира декадентства и вседозволенности. Разница невидимая, но колоссальная, цивилизационного масштаба. Какая радость для русских и сербов - две Родины у нас, потому что у нас одно мировоззрение".