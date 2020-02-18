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"Лед 2" возглавил российский прокат

Новости
    18.02.2020, 18:44
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Да кто бы, как говорится, сомневался - новый фильм с Александром Петровым в главной роли, спортивная мелодрама Жоры Крыжовникова (режиссер) и Федора Бондарчука (продюсер) "Лед 2", возглавила по итогам прошлой недели отечественный прокат. Более того - лента стартовала в пятницу с рекордными для российского кино сборами и третьим результатом за всю его историю.

Об этом сообщается на специализированном портале kinobusiness.com. "Лед 2" уже заработал 610 миллионов рублей. И это на 8% больше, чем первая часть взяла на старте за первые пять дней.

На второй строчке еще одна премьера недели - возвращение Гая Ричи к корням в "Джентльменах": 292 миллиона рублей.

Наша рецензия.

Третья строчка - переживший на первых порах ряд страданий, проклятий и, как следствие, мутаций титульного персонажа "Соник в кино" - более 134 миллионов рублей сборов.

На четвертое место сместились "Хищные птицы" во главе с Харли Квинн, к образу которой вернулась Марго Робби - общая касса кинокомикса на этот момент - почти 393 миллиона.

Наш отзыв.

А российская комедия "Холоп", стартовавшая в прокате в конце декабря, продолжает держаться в пятерке лидеров - с кассой в 3 151 400 000 рублей, из которых 22,5 миллиона упали в копилку картины за минувшие выходные.

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