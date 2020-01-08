"Холоп" стал самой кассовой российской комедией в истории

Комедия Клима Шипенко ("Текст", "Салют-7", "Как поднять миллион. Исповедь Z@drota") "Холоп", лидер предновогоднего отечественного проката, продолжает брать, покоряя играючи, высоты.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании "Централ Партнершип", за новогодние каникулы "Холоп" заработал 1,8 миллиарда рублей. Став, таким образом, самой кассовой комедией за всю историю российского проката. Ранее первое место занимал фильм "Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел".

В центре сюжета ленты - представитель золотой молодежи, "мажор" Гриша, который после подстроенного ДТП попадает якобы в 1860 год, причем - в среду крепостных крестьян. Что, как позже окажется, является частью коварного воспитательного процесса.

В фильме снялись Милош Бикович, Мария Миронова, Иван Охлобыстин, Александра Бортич, Вадим Демчог, Александр Самойленко.