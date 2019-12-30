Российские фильмы лидируют в прокате

Отечественная комедия о попаданце "Холоп" режиссера Клима Шипенко ("Текст", "Салют-7") возглавила российский прокат по итогам выходных, заработав на старте более 315 миллионов рублей. О чем свидетельствуют пока предварительные данные кассовых сборов, приведенные специализированным порталом kinobusiness.com.

При этом стоит заметить, что фильмы российского производства в этот раз царят, заняв четыре позиции топа.

На второй строчке - активно обсуждающаяся историческая драма о восстании декабристов "Союз спасения" - 126,8 миллиона кассы, на четвертой - анимационная лента "Иван Царевич и Серый волк 4" - 87,5, на пятой - комедия "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2", за три недели проката взявшая планку в 796 миллионов.

Между ними - третье место - расположился лидер прошлой недели, разнородно встреченный "Звездные войны: Скайуокер. Восход" - 97,3 миллиона рублей за неделю и 522,5 миллиона - за две.

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