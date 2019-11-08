Вышел трейлер исторической драмы о декабристах "Союз спасения"

На YouTube-аккаунте Первого канала опубликован новый трейлер российской исторической драмы о восстании декабристов "Союз спасения" - богато костюмированный, лощеный, местами - эффектный.

"Наши войска заняли Париж. Россия стала первой державой мира. Теперь все кажется возможным. Молодые победители, гвардейские офицеры, уверены, что равенство и свобода наступят - здесь и сейчас. Ради этого они готовы принести в жертву все - положение, богатство, любовь, жизнь и саму страну", - гласит синопсис.

Режиссер - Андрей Кравчук ("Адмиралъ", "Господа офицеры"). Сценарий - Никиты Высоцкого ("Высоцкий. Спасибо, что живой") и Олега Маловичко ("Метод", "Троцкий").

В ролях: Леонид Бичевин ("Куприн"), Максим Матвеев ("Бесы", "Тиски"), Павел Прилучный ("Мажор"), Иван Янковский ("Текст", "Завод"), Антон Шагин ("Хождение по мукам"), Игорь Петренко ("Герои нашего времени", "Спящие"), Александр Домогаров, Алексей Гуськов, Виталий Кищенко, Александр Лазарев-мл., Ингеборга Дапкунайте и Дмитрий Лысенков.

Бюджет проекта - 700 000 000 рублей. Прокат - с 26 декабря.