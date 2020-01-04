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04.01.2020 12:54
Рубрика: Культура

Кассовые сборы фильма "Холоп" превысили 1 млрд рублей

Текст: Мария Воронова

Фильм "Холоп" с Милошем Биковичем в главной роли собрал в прокате более 1 млрд рублей.

В центре сюжета картины Клима Шипенко, известного по фильмам "Салют-7" и "Текст", - избалованный москвич (Милош Бикович), которого за плохое поведение отправляют в XIX век и делают крепостным, конюхом у местного барина. Чтобы спасти сына от тюрьмы в XXI веке и перевоспитать его, отец-олигарх (Александр Самойленко) решается на эксперимент - настоящее реалити-шоу, которое ставит продюсер (Мария Миронова) и безумный режиссер (Иван Охлобыстин).

Фото: www.kinopoisk.ru
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Картина "Холоп" вышла на экраны 26 декабря 2019 года. Согласно данным портала ЕАИС (Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах), фильм Клима Шипенко показал одинаково хорошие результаты и в первый, и во второй уик-энд (собрав 303 млн и 494,5 млн соответственно). Он стал лидером отечественного проката, опережая такие картины, как "Союз спасения" Андрея Кравчука, "Вторжение" Федора Бондарчука и "Звездные войны: Скайуокер. Восход" Джей Джей Абрамса.

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