Вышел трейлер комедии "Холоп" - "Шоу Трумэна" в стиле царской России

Обильно цветущий и плодоносящий на российских почвах жанр вампук про попаданцев выходит на новый уровень - уровень киберпанка, который мы заслужили. На экраны готов ворваться фильм Клима Шипенко ("Салют-7", "Текст") "Холоп", и первый его трейлер доступен на YouTube-канале

Central Partnership.

Милош Бикович играет Гришу, обнаглевшего от вседозволенности и безнаказанности мажора. В целях перевоспитания родитель-олигарх отправляет его в 1860 год. Но не в настоящий 1860 год, а в своеобразное "Шоу Трумэна", иммерсивную постановку на фоне декораций села царских времен, созданную персонажем Ивана Охлобыстина. Там повсюду камеры и актеры, и все как бы реалистично, даже плетьми стегают, но надо быть полным идиотом, чтобы на это повестись. Однако Гриша, естественно, ведется. И влюбляется в деревенскую девку, сыгранную Александрой Бортич.

В общем, Гриша перевоспитается, переоценит ценности и всякое такое, а потом заживет с деревенской девкой припеваючи. Приятного, как говорится, просмотра.

"Холопа" подадут зрителям аккурат к Новому году - премьера назначена на 26 декабря. В принципе, под соответствующий праздникам антураж - оливье, шампанское, всеобщее состояние затуманенности рассудка - и не такое прокатывало.