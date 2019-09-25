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Вышел трейлер комедии "Холоп" - "Шоу Трумэна" в стиле царской России

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    25.09.2019, 16:30
Текст:   Алексей Литовченко
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Обильно цветущий и плодоносящий на российских почвах жанр вампук про попаданцев выходит на новый уровень - уровень киберпанка, который мы заслужили. На экраны готов ворваться фильм Клима Шипенко ("Салют-7", "Текст") "Холоп", и первый его трейлер доступен на YouTube-канале
Central Partnership.

Фото: youtube.com/ The Best Show
Вышел трейлер фильма про Михаила Калашникова

Милош Бикович играет Гришу, обнаглевшего от вседозволенности и безнаказанности мажора. В целях перевоспитания родитель-олигарх отправляет его в 1860 год. Но не в настоящий 1860 год, а в своеобразное "Шоу Трумэна", иммерсивную постановку на фоне декораций села царских времен, созданную персонажем Ивана Охлобыстина. Там повсюду камеры и актеры, и все как бы реалистично, даже плетьми стегают, но надо быть полным идиотом, чтобы на это повестись. Однако Гриша, естественно, ведется. И влюбляется в деревенскую девку, сыгранную Александрой Бортич.

В общем, Гриша перевоспитается, переоценит ценности и всякое такое, а потом заживет с деревенской девкой припеваючи. Приятного, как говорится, просмотра.

"Холопа" подадут зрителям аккурат к Новому году - премьера назначена на 26 декабря. В принципе, под соответствующий праздникам антураж - оливье, шампанское, всеобщее состояние затуманенности рассудка - и не такое прокатывало.

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