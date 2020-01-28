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Для российского "Холопа" вводятся дополнительные сеансы в США и Канаде

Новости
    28.01.2020, 12:32
Текст:   Олег Усков

Российская комедия "Холоп", показавшая рекордные достижения на родине, теперь празднует и точечный триумф в зарубежном прокате: прокатчики ленты Клима Шипенко вводят для нее дополнительные киносеансы в США и Канаде.

Фото: РИА Новости
Пропавшая в Мексике актриса Наталья Андрейченко нашлась

Как передает ТАСС, фильм будет идти в 37 кинотеатрах в 28 городах Северной Америки.

"Спрос зрителей оказался столь высоким, что прокатчики в срочном порядке вводят дополнительные сеансы", - рассказал в беседе с агентством директор по развитию компании KinoFilm Corp Александр Беляков.

Уточняя, что в некоторых из кинотеатров американских и канадских городов было запланировано несколько сеансов, "однако билеты были раскуплены так быстро", что пришлось вводить дополнительные сеансы и новые залы. В том числе в Нью-Йорке, Филадельфии и Торонто.

При этом Беляков подчеркнул, что они, конечно, ожидали большого интереса к картине, мощно выступившей в России, "но спрос у американских зрителей оказался даже выше ожидаемого".

По мнению Александра, хорошо сработало "сарафанное радио" - "зрители сами просят показать фильм в их городе или районе". Что, безусловно, значительно упрощает работу по продвижению ленты на рынке.

Фото: AP Photo/Keystone, Urs Flueeler
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Сообщается, что после "Холопа" на экраны Северной Америки выходят "Вторжение" Федора Бондарчука, сиквел его "Притяжения", ромком "(Не)идеальный мужчина", "Лед 2" Жоры Крыжовникова и ряд других.

При этом стоит напомнить, что "Холоп", вышедший в российский прокат 26 декабря, уже к 20 января обошел по сборам такие голливудские блокбастеры, как "Мстители: Финал" и "Король Лев". Картина держится в национальном топе уже пять недель, заработав более 2 933 400 000 рублей.

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