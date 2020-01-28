Для российского "Холопа" вводятся дополнительные сеансы в США и Канаде

Российская комедия "Холоп", показавшая рекордные достижения на родине, теперь празднует и точечный триумф в зарубежном прокате: прокатчики ленты Клима Шипенко вводят для нее дополнительные киносеансы в США и Канаде.

Как передает ТАСС, фильм будет идти в 37 кинотеатрах в 28 городах Северной Америки.

"Спрос зрителей оказался столь высоким, что прокатчики в срочном порядке вводят дополнительные сеансы", - рассказал в беседе с агентством директор по развитию компании KinoFilm Corp Александр Беляков.

Уточняя, что в некоторых из кинотеатров американских и канадских городов было запланировано несколько сеансов, "однако билеты были раскуплены так быстро", что пришлось вводить дополнительные сеансы и новые залы. В том числе в Нью-Йорке, Филадельфии и Торонто.

При этом Беляков подчеркнул, что они, конечно, ожидали большого интереса к картине, мощно выступившей в России, "но спрос у американских зрителей оказался даже выше ожидаемого".

По мнению Александра, хорошо сработало "сарафанное радио" - "зрители сами просят показать фильм в их городе или районе". Что, безусловно, значительно упрощает работу по продвижению ленты на рынке.

Сообщается, что после "Холопа" на экраны Северной Америки выходят "Вторжение" Федора Бондарчука, сиквел его "Притяжения", ромком "(Не)идеальный мужчина", "Лед 2" Жоры Крыжовникова и ряд других.

При этом стоит напомнить, что "Холоп", вышедший в российский прокат 26 декабря, уже к 20 января обошел по сборам такие голливудские блокбастеры, как "Мстители: Финал" и "Король Лев". Картина держится в национальном топе уже пять недель, заработав более 2 933 400 000 рублей.