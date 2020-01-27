"Плохие парни навсегда" возглавили российский прокат

Кинокартины отечественного производства продолжают преобладать в российском прокате, захватив три из пяти строчек топа недели. Об этом свидетельствуют предварительные данные по сборам минувшего уикэнда - 23-26 января, - приведенные порталом kinobusiness.com.

С поправкой: первое место занял все-таки американский боевик - третья часть франшизы "Плохие парни", картина "Плохие парни навсегда", где Уилл Смит и Мартин Лоуренс вернулись к своим ролям, вырвалась наверх, заработав на старте более 318 миллионов рублей.

Наша рецензия.

Комедия "Холоп" держится в "чарте" уже пять недель, заработав 2 933 400 000 рублей, из которых 125 - за минувшую.

Третье место - российский ромком "Марафон желаний": Кирилл Нагиев, Яна Троянова, Александр Гудков, Аглая Тарасова, Павел Деревянко. Режиссер - Дарья Чаруша.

"Я хочу нижнее белье из одного комплекта. Я хочу в Париж. Я хочу увидеть мир. Я хочу замуж за любимого. Я хочу новые духи. Я хочу отдать кредит за окна! Я хочу найти паспорт до свадьбы... У Марины есть семь желаний. Но главное - стать счастливой. Однако пересадка в Пулково и неожиданная встреча вносят свои коррективы в ее планы...", - гласит синопсис ленты, заработавшей 122 миллиона рублей в премьеру.

Еще один "местный" ромком, "(Не)идеальный мужчина" с Егором Кридом в роли андроида, сместился на четвертое место: более 102 миллионов кассы за неделю и 468 - за две.

Замыкает пятерку мультфильм "Камуфляж и шпионаж" - без малого 422 миллиона рублей за три недели, из которых 53 - за прошедшую.