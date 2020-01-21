Два черных копа снова, как и 25 лет назад, как и 17 лет назад, резво бегают за бандитами-наркоторговцами, сея вокруг массовые разрушения и напевая: "Что ты будешь делать, когда они за тобой придут?". Впрочем, и тут заметно ощущается зловонное дыхание энтропии. "Плохие парни" - все еще плохие, да не те.

Каждая из частей была плоха по-своему. Первая - продукт 90-х с давным-давно истекшим сроком годности, как малиновый пиджак, надетый поверх спортивного костюма, как российская эстрада той эпохи, смотришь и думаешь: неужели это когда-то всерьез считалось нормальным? Вторая - совершенно иной уровень, эталон майклбэевщины, то есть гипертрофированного дурновкусия. Совокупляющиеся крысы, расчлененный персонаж Олега Тактарова, погоня с участием катафалка, из которого на ходу вываливаются начиненные таблетками мертвецы, - словом, прекрасное кино, прекрасное.

И в этом плане "Плохие парни навсегда" (принимая во внимание периодичность, с какой фильмы серии появляются, лучше бы подошло название "Плохие парни иногда") - семимильный шаг назад, конечно. Максимум, на что вы можете рассчитывать из подобных вышеперечисленным эстетических деликатесов - это пара сцен, где Мартин Лоуренс подкрашивает бородку Уиллу Смиту и тычет пальцем в большущую шишку на чужом лбу. Не бог весть какая потеря, с одной стороны. Но с другой-то стороны - тем ведь и славились "Плохие парни". Помимо реактивных покатушек наперегонки с вертолетами, оглушительных взрывов и перестрелок. С которыми, в принципе, объективно и по масштабам, и по количественным показателям все в порядке, однако если оценивать согласно критериям майклбэевского стандарта, то обнаруживается серьезная недостача.

Ради чего же разбудили из долгой спячки детективов Майка Лоури (Смит, если кто запамятовал) и Маркуса Бернетта (Лоуренс, соответственно), ради какого такого важного дела?

Новый враг приходит, как водится, откуда не ждали - из Мексики. Злая тетка, вдова некогда влиятельного наркомафиози, при содействии мускулистого удалого сыночка сбегает из тюрьмы и благословляет его отомстить давнему обидчику - Майку Лоури как раз. Тем временем Маркус, изрядно прибавивший в обхвате щек, становится дедом и уходит на пенсию. Но не тут-то было. В разгар торжественных возлияний по случаю верный напарник внезапно ловит брюшным прессом несколько пуль и чуть не отправляется на тот свет, а потому надо теперь негодяя отыскать и выяснить, чего это он.

Почему-то команда сценаристов на сей раз решила, что двое черных копов, один крутой, второй болтливый, против бандитов - маловато будет. И приставила к ним целую команду юнцов, оснащенную высокотехнологичными прибамбасами и руководимую сильной женщиной. Последняя внедрена в качестве потенциального любовного интереса, юнцы - для обозначения конфликта поколений. Есть там азиат-задира, белобрысый качок-хакер (причем раньше с ролью хакера вполне справлялся темнокожий - нет ли здесь расизма?) и девушка, про которую вроде один раз говорят, что она ничего.

Конфликт поколений обозначается следующим образом: персонаж Уилла Смита - весь такой мачо с повадками Грязного Гарри, чуть что сразу по морде, тогда как молодые предпочитают втихаря через гаджеты дронами управлять, а то как бы чего не вышло. Притом азиат-задира постоянно "старичку" хамит, напрашиваясь на крепкую взбучку. Раздражает - жуть. Особенно учитывая, что веселая компания миллениалов сюжету необходима, как оптический прицел дробовику, а фирменное паясничанье Мартина Лоуренса никуда, естественно, не делось. И все это отнимает драгоценные минуты, которые разумнее было бы потратить на что-нибудь душеполезное. На дополнительные взрывы, например.

Еще сильнее озадачивает сознательно, судя по ряду признаков, выбранный курс на мыльную оперу - с размазанной жирным слоем сентиментальщиной, неожиданно вскрывающимися родственными связями и постоянным выяснением отношений между всеми подряд. Что подается то ли в шутку, как ироничная черта, то ли всерьез, то ли просто в Голливуде сейчас такая разнарядка - продвигать семейные ценности через крупнокалиберные боевики, и создатели "Плохих парней" ее чересчур усердно отрабатывают. Так или иначе, выглядит это неуместно для франшизы, где когда-то Тактарова расчленяли.

В конечном счете, вариантов ответа на вопрос, что делать, когда они придут, всего два: игнорировать или выложить им свои денежки. И за нас на него уже ответили - сборы в первый уик-энд домашнего проката намекают на сиквел не менее прозрачно, чем завершающая сцена фильма. Ну и пускай. В наше переменчивое время, когда и зима уже не зима, а какое-то мерзкое безобразие, остающиеся незыблемыми вещи приобретают особую ценность. Отсюда и бешеная популярность всяких сиквелов-ремейков. Как-то спокойнее жить, согласитесь, зная, что хотя бы вода - все еще мокрая, небо - все еще синее, дуб - дерево, смерть - неизбежна, а "Плохие парни" - плохие. Да, не в хорошем смысле плохие, как вторые "Плохие парни", но бывает и хуже.

2.5