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Вышел экспортный IMAX-трейлер "Вторжения" Бондарчука

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    18.12.2019, 19:45
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

На YouTube доступен IMAX-трейлер "Вторжения" - продолжения успешной фантастической мелодрамы Федора Бондарчука "Притяжение".

На это обратило внимание авторитетное профильное издание Variety.

Поясняя, что в первом фильме "Москва становится полем битвы с армией инопланетных захватчиков". "Приземляется потерпевший крушение космический корабль, и обычная девушка, получив сверхспособности, оказывается под изучением в секретных правительственных лабораториях. Но не только люди заинтересованы в ее обретенных силах. И теперь героине придется решать, на чьей она стороне", - синопсируется далее сюжет сиквела.

Премьера - 1 января. В январе российская картина будет выпущена также в Германии, Латвии, Эстонии, Литве, бывшей Югославии, на Кипре, в Израиле и других странах. В том числе выйдет ограниченным прокатом в США.

Ранее вышел трейлер сиквела еще одной успешной ленты с Петровым - спродюсированного Бондарчуком "Льда 2".

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