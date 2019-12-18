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Вышел трейлер российской спортивной мелодрамы с Петровым "Лед 2"

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    18.12.2019, 15:33
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

То, что актера Петрова нет во втором "Новогоднем беспределе", совершенно, конечно же, не значит, что нет его с народом - Петров по-прежнему обильно в наших сердцах, в наших глазах.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер второго сезона романтично-маньячного сериала "Ты"

Что подтверждает трейлер яростно лубочной спортивной мелодрамы-мюзикла "Лед 2", сиквела прошлогоднего сверхуспешного, заработавшего более полутора миллиардов рублей, "Льда".

Ролик размещен на YouTube-канале SonyPicturesRU и богат на события, искрометно шутит и искрится зимней пейзажной лирикой.

"Что происходит в сказках после свадьбы принца и принцессы? Фигуристка Надя и хоккеист Саша поженились и больше всего на свете мечтают о ребенке. Правда, цена, которую им придется заплатить за эту мечту, будет невообразимо высока", - тут же насупился синопсис картины. Вскоре успокоив: это лишь кажется, что после "таких потрясений" рассчитывать на счастливый конец уже невозможно. Ведь если зритель так думает, он, похоже, ничего не знает о настоящих сказках...

Режиссер - Всекомедиограф Земли Российской Жора Крыжовников. Сопродюсер - Федор Бондарчук, у которого Петрова мы, кстати, вот-вот будем наблюдать в продолжении "Притяжения".

В остальных ролях: Аглая Тарасова, Мария Аронова, Надежда Михалкова, Юлия Хлынина, Вита Корниенко, Сергей Лавыгин

В кино - с 14 февраля.

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