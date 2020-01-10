Сборы "Холопа" превысили два миллиарда рублей

Фильм Клима Шипенко ("Текст", "Салют-7") "Холоп", как и ожидалось, быстро собрал в прокате свыше двух миллиардов рублей.

Об этом свидетельствует сообщение, опубликованное на сайте Фонда кино.

Таким образом, картина с сербским актёром Милошем Биковичем ("Солнечный удар", "За гранью реальности", "Балканский рубеж") в главной роли стала одной из двух новых российских лент, преодолевшей этот рубеж. Первой стала военная драма Алексея Сидорвоа "Т-34" с Александром Петровым.

Ранее "Холоп", оказавшийся самым кассовым фильмом в новогодние праздники, обошёл по сборам фильм "Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел" и стал успешнейшей отечественной комедией в истории.

Самым же успешным российским фильмом вне жанровых рамок остаётся спортивная драма "Движение вверх" Антона Мегердичева, заработавшая более трёх миллиардов рублей.