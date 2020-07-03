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"Чернобыль" Данилы Козловского купили для проката в США и Европе

Новости
    03.07.2020, 14:07
Текст:   Олег Усков

Драму российского актера и режиссера Данилы Козловского "Чернобыль" приобрела для проката в США компания Capelight Pictures. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-служба "Централ Партнершип".

Фото: kinopoisk.ru
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Кроме того, как уточнено, Capelight Pictures приобрела права и на дистрибуцию ленты в немецкоговорящих странах. Также права на ленту проданы в Южную Корею, Латинскую Америку, Японию, Израиль, Испанию и Прибалтику.

Как отметил в комментарии 35-летний Козловсий, сыгравший в фильме и главную роль, для него как для режиссера и продюсера "огромный американский рынок очень важен". При этом постановщик подчеркнул, что радуется и любой другой стране, где будет в прокате его фильм. Особенно с учетом, что, судя по нарастающему интересу к проекту, "многие страны еще впереди".

Продюсер ленты Александр Роднянский отмечает: после выхода резонансного сериала "Чернобыль" "американская публика очень хорошо осведомлена о Чернобыльской катастрофе", но у многих авторов и режиссеров есть что ещё сказать об этом важнейшем событии.

В частности, в то время как сериал Мазина исследует, как "государственная ложь порождает трагедию", российская лента рассказывает очень личную историю. И наш фильм - это картина, в первую очередь, "о человеческом мужестве и самопожертвовании, о людях, которым пришлось взвалить на свои плечи ответственность за ликвидацию катастрофы".

Российский зритель увидит "Чернобыль" Козловского 22 октября.

Трейлеры фильма, ранее называвшегося "Чернобыль: Бездна", - здесь и здесь.

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