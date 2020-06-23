Вышел трейлер фильма "Чернобыль: Бездна" Данилы Козловского

На канале "Централ Партнершип" появился новый трейлер фильма "Чернобыль: Бездна".

Ролик длиной в две с половиной минуты показывает, что проект (в отличие от канувшего в небытие сериала НТВ) достаточно амбициозный. А также в очередной раз свидетельствует: избежать параллелей с хитовым сериалом HBO не получится, как бы Данила Козловский - режиссёр и исполнитель главной роли - ни отпирался.

Помимо Козловского в ленте снялись Оксана Акиньшина, Равшана Куркова, Филипп Авдеев, Николай Козак и другие.

Сценаристы - Алексей Казаков (дилогия "СуперБобровы", дилогия "Горько!", "Самый лучший день") и Елена Иванова.

Российская премьера фильма о чудовищной катастрофе на Чернобыльской АЭС запланирована на 22 февраля.

Предыдущий трейлер - здесь.