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Вышел трейлер фильма "Чернобыль: Бездна" Данилы Козловского

Новости
    23.06.2020, 19:32
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com/ Central Partnership Фото: youtube.com/ Central Partnership
Фото: youtube.com/ Central Partnership

На канале "Централ Партнершип" появился новый трейлер фильма "Чернобыль: Бездна".

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер российского фильма ужасов "Кольская сверхглубокая"

Ролик длиной в две с половиной минуты показывает, что проект (в отличие от канувшего в небытие сериала НТВ) достаточно амбициозный. А также в очередной раз свидетельствует: избежать параллелей с хитовым сериалом HBO не получится, как бы Данила Козловский - режиссёр и исполнитель главной роли - ни отпирался.

Помимо Козловского в ленте снялись Оксана Акиньшина, Равшана Куркова, Филипп Авдеев, Николай Козак и другие.

Сценаристы - Алексей Казаков (дилогия "СуперБобровы", дилогия "Горько!", "Самый лучший день") и Елена Иванова.

Российская премьера фильма о чудовищной катастрофе на Чернобыльской АЭС запланирована на 22 февраля.

Предыдущий трейлер - здесь.

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