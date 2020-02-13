Данила Козловский ответил на обвинения в плагиате в "Чернобыле"

Российский актер и режиссер Данила Козловский отреагировал на облыжную критику его драмы "Чернобыль: Бездна".

Напомним. После того, как в Сети был опубликован трейлер ленты, пользователи начали проводить параллели с большой телевизионной сенсацией последних лет - сериалом HBO и Sky "Чернобыль", получившим рекордные рейтинги.

На это Козловский обращает внимание: съемки фильма "Чернобыль: Бездна", где артист выступил не только постановщиком, но и исполнителем главной роли, стартовали менее чем через две недели после премьеры сериала. Соответственно, подготовить HBO "ответ" в столь короткий срок просто невозможно, пишет актер, представляя в Instagram тизер проекта.

"Не торопитесь нас сравнивать с вышедшим недавно сериалом на похожую тему и считать наш фильм, русским ответом. Сериал "Чернобыль" вышел в начале мая, прошлого года, пятого числа. Съемки же нашей картины стартовали 18 мая, того же года. Ровно через 13 дней", - уточняет даты Козловский (здесь и далее редакция - авторская).

Продолжая, что если бы это был "наш ответ", тогда "на подготовку, написания сценария, поиск финансирования, утверждения локаций, согласования съёмок, поиск и утверждения артистов, исторического реквизита, пошив костюмов, постройки декораций (включая водных, в Будапеште) и много чего другого, у нас было бы всего 13 дней".

И тут, по мнению Данилы, "даже самому неискушенному в смысле кинопроизводства зрителю" понятно, что это "просто невозможно". Ведь на подготовку таких картин уходит минимум два года, а то и больше.

"Просто так случилось, что выходит сразу два больших проекта в разных странах, на схожую тему. Вот и все", - подытоживает артист. Выражая удивление, что когда на одну заслуживающую внимания тему создают разные фильмы в разных жанрах, это называют плагиатом.