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Премьеру фильма Алексея Учителя "Цой" перенесли

Новости
    03.08.2020, 13:31
Текст:   Олег Усков

Премьера напряженно ожидаемой драмы Алексея Учителя "Цой" 27 августа, как было заявлено ранее, не состоится.

Фото: kinopoisk.ru
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Sony Pictures, дата съехала. Впрочем, не сильно - на 3 сентября.

"Спешим сообщить, что фильм "Цой" выйдет в широкий российский прокат 3 сентября", - процитировано официальное сообщение.

Отметим, что самого Цоя в ленте "Цой" не будет, героями картины станут гроб, в котором погибшего исполнителя перевозят из Прибалтики в Ленинград, и водитель рокового "Икаруса". Водителя сыграл Евгений Цыганов.

В других ролях: Паулина Андреева - в роли спутницы музыканта Натальи Разлоговой, Марьяна Спивак и вездесущий Игорь Верник, который сыграл продюсера "Кино" Виктора Айзеншписа.

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