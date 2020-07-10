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Фото: Паулина Андреева в образе последней любви Виктора Цоя

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    10.07.2020, 13:35
Текст:   Олег Усков

31-летняя российская актриса Паулина Андреева, супруга актера и режиссера Федора Бондарчука, опубликовала в своем Instagram фото, на котором запечатлена в образе Наталии Разлоговой, последней спутницы Виктора Цоя.

Снимок - кадр со съемок драмы Алексея Учителя "Цой" (второе рабочее название проекта - "47"). "Фильм "ЦОЙ". А. Учитель. Скоро", - лаконично подписала артистка.

Напомним. По сюжету ленты самого Виктора в картине не будет - будет лишь гроб музыканта, транспортируемый из Прибалтики в Ленинград. При этом осью ленты, как сообщалось, станет водитель того самого "Икаруса"-убийцы, в который врезался автомобиль фронтмена "Кино" в августе 1990-го.

Фото: kinopoisk.ru
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В других ролях: Евгений Цыганов, Марьяна Спивак (Марьяна Цой, жена Виктора), Игорь Верник (продюсер Юрий Айзеншпис), Лилита Озолиня (Марта из "Долгой дороги в дюнах"), Виталий Коваленко (следователь Ковлейский из "Гоголя").

Как отмечал в интервью режиссер, хоть вся история и "не высосана из пальца, а реальна", он хотел сделать не биографический, а "мифологический фильм". Ведь Цой до сих пор остается "своеобразным идеологом". Феномен Учителя всегда поражал, поэтому его картина "отчасти будет об этом".

Точная дата премьеры пока не названа.

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