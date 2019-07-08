Сын Виктора Цоя прокомментировал фильм Алексея Учителя об отце

Александр Цой, сын певца, автора песен и актера Виктора Цоя, сухо прокомментировал информацию о начале съемок нового художественного фильма, связанного с личностью фронтмена "Кино".

На этот раз речь идет о драме Алексея Учителя, в котором непосредственно Цоя на экране не будет - лента посвящена водителю "Икаруса", в ДТП с которым погиб музыкант, и перевозке тела певца из Прибалтики в Санкт-Петербург.

"Хорошего мне сказать нечего, а плохое только подогреет интерес к этому фильму", - холодно заявил Александр в беседе с RT.

Новое рабочее название проекта - "47 Цой".

В картине снимаются Евгений Цыганов ("Оттепель", "Мертвое озеро", "Космос как предчувствие"), Игорь Верник ("Все о мужчинах", "Ночные стражи"), Марина Спивак ("Нелюбовь"), Михаил Тройник ("Метод", "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов").

Ранее сообщалось, что нашлась в ленте и роль для возлюбленной Федора Бондарчука Андреевой - Паулина сыграет вторую жену Цоя Наталью Разлогову.