Сериал на выходные: "Мертвое озеро" - мистический скандинуар по-русски

Чуть ли не самая популярная и модная нынче категория сериалов - "детектив с личными проблемами расследует загадочное преступление в тихом захолустье". Отечественная индустрия сериалостроения, находящаяся в последнее время на подъеме, данный тренд стороной не обошла, и весной 2019 года выдала свой аналог - "Мертвое озеро".

В вымышленном северном городке Чангадан обнаруживается труп юной девицы. В целлофан не завернутый, но снабженный признаками ритуального жертвоприношения. Девица, при жизни кротостью нравов не отличавшаяся, - дочь владельца местного градообразующего предприятия "Ураникум", отраслевая принадлежность которого понятна из названия. Соответственно, отец имеет кое-какие связи - и для поимки убийцы из Москвы командируют самого лучшего сыщика, Максима Покровского (рамамба хару мамбуру). Причем выдергивают его в разгаре процесса наложения на себя рук.

По приезде детектива с личными проблемами мы постепенно вместе с ним выясняем, что тихое захолустье - не такое уж тихое (кто бы мог подумать). Коррупция, наркоторговля, вогульские шаманы, угроза экологической катастрофы, корпоративные интриги - богатый ассортимент, как полагается. Но не все так уж плохо. В гостинице вот симпатичная грудастая дама администратором работает. На лыжах можно покататься. Виды красивые.

Почти как в любом приличном скандинуаре виды. Горы, снега, леса, снятые с высоты птичьего полета. Только архитектура жилых храмов панельного бога не дает ошибиться: родные просторы. И во всем остальном тоже заметна невооруженным глазом национальная идентичность. Вроде собрано по известным, без труда узнаваемым шаблонам, из бывших не раз в употреблении деталей. А приглядишься - ну ерунда какая-то. Это вообще работать не должно, тут все неправильно и не на своем месте. И все же это как-то работает.

Максима Покровского играет Евгений Цыганов, главный флегматик российского кино. Начальника чангаданской полиции - Александр Робак, абсолютно противоположный по темпераменту. Кажется, отличный тандем должен из них сложиться, они же прекрасно будут друг друга дополнять. Ага, щас. То есть да, но взаимодействие этих персонажей сведено к минимуму - они и по отдельности вполне комфортно себя чувствуют. Начальник полиции своими делами занимается, приземленными, тогда как столичный гость идет разузнавать про мистические силы в краеведческий музей, которым заведуют сиамские близнецы-ведьмы. Или не ведьмы.

Мистика внедрена очень интересно. Вернее сказать - вброшена. Максим Покровский иногда видит мертвецов. Мертвецы с ним разговаривают. Максим Покровский не реагирует на это никак. Иногда - два раза - кто-то погибает в результате невероятного стечения обстоятельств, в духе "Пункта назначения". В одном случае это происходит, чтобы резко вывести персонажа из сюжета, в другом случае умерщвленный таким способом человек в сюжете вовсе не фигурирует. И это никак не объясняется, ни к чему не ведет. Мистика, в конечном счете, просто есть. Сама по себе.

В том же "Твин Пикс", даже в "третьем сезоне", какая-то сложная, неподвластная разуму, неизмеримая, но все-таки система присутствует. Пересмотреть внимательно все эпизоды по несколько раз, перечитать все книжки - и какая-нибудь теория в голове выстроится. Не факт, что верная. И не факт, что неверная. В "Мертвом озере" нет никакой системы, и это, как ни парадоксально, тоже система. Пересматривать бесполезно и бессмысленно - не "Твин Пикс", при всем уважении. Но и не пустое подражание.

Да, "Мертвое озеро" похоже на все, что мы уже видели, разом. И в том отдает себе отчет, превентивно отвечая на обвинения, так и напрашивающиеся, обезоруживающей иронией. "Ну, мы же не в Швеции", - так звучит последняя реплика Максима Покровского. И действительно, было бы как-то неправдоподобно, если бы русский детектив с личными проблемами приехал расследовать загадочное убийство в русское тихое захолустье и просто бы его расследовал. Пусть даже и забравшись в мистические дебри.

Нет, так не пойдет. Пойдет все, естественно, наперекосяк. Будет как минимум покушение на второе такое же загадочное убийство, про которое все благополучно забудут, потому что предполагаемая жертва чудом уцелеет, вмешаются древние потусторонние сущности и какие-нибудь призраки, чтобы еще больше все запутать, летом выпадет снег, зацветут одуванчики среди зимы, с неба упадет бронтозавр, но все каким-то образом закончится хорошо, и никто не поймет, как и почему, да ну и ладно. Вот к такому мы в России привыкшие, вот это - самый реалистичный сценарий. А кто там нашу Лору Палмер укокошил? Может, и никто. Какая, к черту, разница?