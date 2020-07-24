Вышел мрачнейший трейлер "Новых мутантов" с "Арьей Старк"

Параллельно с фрагментом из многострадальных супергеройских "Новых мутантов", на нынешнем Comic-Con был обнародован и новый тизер-трейлер проекта. Крайне мрачный и зловещий.

Полутораминутный ролик доступен на YouTube и насыщен противостоянием с монстрами, которым подопытные мутанты угрюмо оппонируют своими сверхспособностями.

Обратим внимание, что пока все остальные важные кинопремьеры массово, буквально оптом отодвигаются, вплоть до неопределенных времен - как это произошло с "Доводом" Нолана и игровым ремейком "Мулан", дата премьеры "Мутантов" пока прежняя - конец августа.

Хотя в свете происходящего надежности в ней, сами понимаете, никакой нет.