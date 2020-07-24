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Вышел мрачнейший трейлер "Новых мутантов" с "Арьей Старк"

Новости
    24.07.2020, 16:00
Текст:   Олег Усков

Параллельно с фрагментом из многострадальных супергеройских "Новых мутантов", на нынешнем Comic-Con был обнародован и новый тизер-трейлер проекта. Крайне мрачный и зловещий.

Фото: youtube.com/ HBO
Вышел трейлер второго сезона "Темных начал"

Полутораминутный ролик доступен на YouTube и насыщен противостоянием с монстрами, которым подопытные мутанты угрюмо оппонируют своими сверхспособностями.

Обратим внимание, что пока все остальные важные кинопремьеры массово, буквально оптом отодвигаются, вплоть до неопределенных времен - как это произошло с "Доводом" Нолана и игровым ремейком "Мулан", дата премьеры "Мутантов" пока прежняя - конец августа.

Хотя в свете происходящего надежности в ней, сами понимаете, никакой нет.

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