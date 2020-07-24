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Премьеры новых "Звездных войн" и "Аватаров" отложены из-за пандемии

Новости
    24.07.2020, 10:20
Текст:   Олег Усков

Распространение новой коронавирусной инфекции продолжает наносить тяжкие удары по индустрии и зрителям. В частности, вынуждая Disney существенно подкорректировать даты премьер своих громких и наиболее ожидаемых проектов.

Фото: www.kinopoisk.ru
Объявлена дата премьеры новых сезонов "Симпсонов" и "Гриффинов"

Согласно информации, предоставленной Variety, теперь график фантастических блокбастеров студии выглядит следующим образом:

"Аватар 2" - 16 декабря 2022 года

"Аватар 3" - 20 декабря 2024-го

"Аватар 4" - 18 декабря 2026-го

"Аватар 5" - 22 декабря 2028-го

При этом отметим, что изначально премьера "Аватара 2" анонсировалась еще на 2014-й. Далее:

Первый безымянный фильм по "Звездным войнам" - 22 декабря 2023 года

Фото: www.kinopoisk.ru
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Второй - 19 декабря 2025-го

Третий - 17 декабря 2027-го

Что примечательно, многострадальные "Новые мутанты" пока обозначены на прежней дате - 28 августа текущего года.

Меж тем Кэмерон уже отреагировал на изменения, опубликован в официальном Twitter серии послание, в котором укорил COVID-19, спутавший все планы.

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