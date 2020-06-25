Опубликовано новое фото со съемок "Аватар 2" с сыном главных героев

В официальном Twitter-аккаунте франшизы "Аватар" Джеймса Кэмерона опубликовано новое фото со съемок сиквела фантастического боевика.

From the set of the Avatar sequels: Last year during underwater performance capture, still photographer Mark Fellman snapped this photo of @BritainDalton, who plays Lo'ak. pic.twitter.com/0pBt8wwAqa — Avatar (@officialavatar) June 24, 2020

На снимке запечатлен актер Бритен Далтон, который сыграет Ло'ака - сына Джейка и Нейтири - главных героев оригинальной картины.

В кадре он находится в движении в специальном костюме под водой, держась за некий аппарат, который в дальнейшем, скорее всего, с помощью магии кино превратят в какое-нибудь живое существо.

Отмечается, что фото было сделано еще год назад, до перерыва в производстве, связанного с пандемией коронавируса.

В настоящее время съемки возобновлены, и Джеймс Кэмерон обещал уложиться в срок и выпустить киноленту без переносов - 17 декабря 2021 года.