Возобновление съемок "Аватара 2" возмутило жителей Новой Зеландии

Съёмочная группа второго "Аватара" прибыла в Новую Зеландию для продолжения работы над фильмом - недавно продюсер Джон Ландау поделился фото на фоне самолёта, где он и Джеймс Кэмерон позируют в масках.

Всего в островное государство для съёмок сиквела культовой фантастической картины прилетели 56 человек, которым теперь предстоит двухнедельный карантин.

Однако радость фанатов от того, что работа над "Аватаром 2" возобновлена, разделяют не все. Дело в том, что для того, чтобы это стало возможным, Кэмерону и его команде потребовалось специальное разрешение властей страны, а для простых смертных запрет на въезд в Новую Зеландию продолжает действовать. И местные граждане небезосновательно увидели в этом двойные стандарты.

В частности, фермер Том Харгривз выразил своё негодование порталу RNZ, заявив, что, в отличие от привилегированных киношников, его заместительница, ненадолго уехавшая в Уругвай, в итоге не смогла вернуться, а её присутствие на производстве критически необходимо. Всё это, подчёркивает, Харгривз, изрядно вредит новозеландской экономике.

С ним солидарна Джун Рэнсон, глава Новозеландской ассоциации миграции и инвестиций, по мнению которой такие решения премьер-министра выгодны ему лично, но никак не экономике страны.

Ранее мы писали о том, что каст "Аватара 2" пополнился звездой поттерианы и третьего сезона "Фарго" Дэвидом Тьюлисом.