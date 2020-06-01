Джеймс Кэмерон вернулся в Новую Зеландию для съемок "Аватара 2"

Кинопродюсер Джон Ландау в своем аккаунте в Instagram поделился с подписчиками новостью о возвращении съемочной группы "Аватара 2" в Новую Зеландию для возобновления производства сиквела, прерванного из-за пандемии. К посту он прикрепил совместное фото с режиссером Джеймсом Кэмероном.

Ландау отметил, что, согласно местному законодательству, все прибывшие в страну иностранцы должны провести 14 дней в самоизоляции. Спустя две недели работа над картиной будет продолжена в полном объеме.

Как пишет Variety, всего на борту самолета, вылетевшего из Лос-Анджелеса, прибыли 54 человека.

Премьера продолжения культовой киноленты "Аватар" запланирована на 17 декабря 2021 года, по утверждениям самого Кэмерона, дата не должна быть перенесена.