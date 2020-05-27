Раскрыты подробности сюжета "Аватара 2"

Кинопродюсер Джон Ландау в небольшом интервью RNZ раскрыл некоторые детали сюжета продолжения культового фильма "Аватар".

"В этом фильме Джейк и Нейтири уже семья, но в силу определенных обстоятельств они вынуждены покинуть свой дом и отправиться на исследование новых регионов Пандоры. Особенно много времени они проведут на воде и под ней", - сообщил Ландау.

Кроме того, продюсер рассказал, что съемки в Новой Зеландии, остановленные из-за пандемии, будут возобновлены в самое ближайшее время.

Само же островное государство он назвал самым безопасным местом в мире - благодаря мерам, принятым по сдерживанию эпидемии коронавируса.

Ранее мы публиковали фото со съемок второго "Аватара" - здесь, здесь и здесь.