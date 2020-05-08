Съемки "Аватара 2" и "Властелина колец" разрешили возобновить

Хотя конца-края пандемии всё ещё не видно, правительства некоторых стран уже решаются на постепенное снятие ограничений.

Как сообщает Deadline, власти Новой Зеландии и Чехии дали добро на возобновление съёмок на своих территориях.

Соответственно, скоро может продолжиться работа над "Аватаром 2" и "Властелином колец" Amazon, которая частично запланирована как раз в Новой Зеландии.

В Чехии же Amazon должен снимать второй сезон "Карнивал Роу" и "Колесо времени", а Marvel - сериал "Сокол и Зимний солдат".

Напомним, недавно появились фото со съёмок сиквела "Аватара", сделанные до эпидемии.