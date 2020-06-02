Звезда "Гарри Поттера" и "Фарго" сыграет в "Аватаре 2"

Звезда "Гарри Поттера" и "Фарго" Дэвид Тьюлис присоединился к касту второго "Аватара".

Напомним, английский актёр прежде всего известен ролями учителя-оборотня Римуса Люпина в поттериане и злодея Варги в третьем сезоне "Фарго".

Как сообщает DigitalSpy, в продолжении культовой фантастики Джеймса Кэмерона он сыграет одного из представителей инопланетной расы на'ви.

Тьюлис не скрывает своего энтузиазма, ему не терпится увидеть, как он будет выглядеть "синей шкуре". Между тем подробности о роли ему самому пока неизвестны.

Напомним, съёмочная команда "Аватара 2" прибыла в Новую Зеландию для возобновления работы над фильмом. Съёмки начнутся после двухнедельного карантина.