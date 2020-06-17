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Появилось первое фото с возобновленных съемок "Аватара 2"

Новости
    17.06.2020, 16:19
Текст:   Богдан Бобров

Продюсер фильма "Аватар 2" Джон Ландау сообщил, что съемки продолжения культовой киноленты возобновлены после перерыва, связанного с пандемией коронавируса.

Съемочная группа, прибывшая в Новую Зеландию, выдержала двухнедельный карантин и приступила к производству картины.

В подтверждение своих слов Ландау приложил снимок, демонстрирующий коллег за работой.

"Использовал свой iPhone, чтобы сделать первый кадр продолжения "Аватара" после перерыва", - подписал он фотографию.

Съемки при этом пока еще проходят в закрытом павильоне.

Премьера сиквела фантастического боевика запланирована на 17 декабря 2021 года, Джеймс Кэмерон обещал уложиться в срок и не отодвигать дату старта проката.

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