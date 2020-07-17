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Вышел трейлер "Новых мутантов" с "Арьей Старк"

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    17.07.2020, 12:02
Текст:   Олег Усков

Многострадальный супергеройский фильм "Новые мутанты" обзавелся очередным роликом - к грядущему виртуальному фестивалю Comic-Con. Который стал в этом году таковым по понятной причине - COVID-19.

Фото: youtube.com/ Apple TV
Вышел трейлер ситкома о футболе "Тед Лассо"

В центре истории - группе молодых мутантов, насильно содержащихся в секретном НИИ. В какой-то момент героев перестает устраивать тюремный режим, и они, осознав свою мощь, решаются на побег.

Режиссер и соавтор сценария - Джош Бун (очередной телесериал по "Противостоянию" Кинга и кинговский же фэнтезийный "Талисман").

В ролях: Мэйси "Арья Старк" Уильямс, Аня Тейлор-Джой ("Ведьма""Сплит","Стекло"), Антонио Бандерас, Алиси Брага ("Я - легенда"), Чарли Хитон ("Очень странные дела"), Хэппи Андерсон ("Подпольная империя""Охотник за разумом"), Генри Зага ("13 причин почему"), Сара Беннани ("Джуманджи: Новый уровень").

Лента должна была выйти еще в апреле 2018-го, но как-то вот почти сразу незадалось там у них.

Дата премьеры картины - все еще 28 августа. Но, сами понимаете, велика вероятность, что она опять переедет.

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