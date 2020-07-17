Вышел трейлер "Новых мутантов" с "Арьей Старк"

Многострадальный супергеройский фильм "Новые мутанты" обзавелся очередным роликом - к грядущему виртуальному фестивалю Comic-Con. Который стал в этом году таковым по понятной причине - COVID-19.

В центре истории - группе молодых мутантов, насильно содержащихся в секретном НИИ. В какой-то момент героев перестает устраивать тюремный режим, и они, осознав свою мощь, решаются на побег.

Режиссер и соавтор сценария - Джош Бун (очередной телесериал по "Противостоянию" Кинга и кинговский же фэнтезийный "Талисман").

В ролях: Мэйси "Арья Старк" Уильямс, Аня Тейлор-Джой ("Ведьма", "Сплит","Стекло"), Антонио Бандерас, Алиси Брага ("Я - легенда"), Чарли Хитон ("Очень странные дела"), Хэппи Андерсон ("Подпольная империя", "Охотник за разумом"), Генри Зага ("13 причин почему"), Сара Беннани ("Джуманджи: Новый уровень").

Лента должна была выйти еще в апреле 2018-го, но как-то вот почти сразу незадалось там у них.

Дата премьеры картины - все еще 28 августа. Но, сами понимаете, велика вероятность, что она опять переедет.