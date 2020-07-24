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Из-за пандемии отложена премьера нового "Человека-паука"

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    24.07.2020, 14:39
Текст:   Олег Усков

Колотушка переносов больших кинопремьер продолжает остервенело колотить по зрителю.

Фото: kinopoisk.ru
Джеймс Кэмерон расхвалил еще не вышедший "Аватар 2"

На этот раз, как информирует ScreenRant, вновь съехала дата у заключительного фильма новой трилогии о Человеке-пауке с Томом Холландом, картины пока безымянной.

Главным антагонистом дружелюбного соседа-стенолаза предположительно станет суперзлодей Крейвен-охотник.

Теперь детище Sony Pictures / Marvel уходит с 5 ноября на 17 декабря 2021 года. При этом дата старта съемок из-за коронавируса еще не определена.

Фото: kinopoisk.ru
В Сети появились первые минуты "Новых Мутантов"

Поставит картину режиссер фильмов "Человек-паук: Возвращение домой" (2017) и "Человек-паук: Вдали от дома" (2019) Джон Уоттс.

Помимо Тома в касте уже значится и 23-летняя Зендайя, которая вернется к роли Мишель MJ Джонс.

Ранее сообщалось, что Холланд сыграет главную роль в экранизацию игры Uncharted.

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