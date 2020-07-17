Студия Sony опровергла старт съемок экранизации игры Uncharted

Поторопились: Sony опровергла информацию о начале съемок адаптации видеоигры Uncharted. Об этом сообщает IGN.

В компании уточнили: команда проекта пока лишь готовится к съемкам - "на всех парах", и никакого "первого дня" у них еще не было. Но в самое ближайшее время такой настанет. Во всяком случае, они на это надеются.

Напомним: фото с подписью "День первый" разместил в своем Instagram актер Том Холланд, к которому ушла роль протагониста - Натана Дрейка в молодости.

Помимо Тома в картине снимутся Марк Уолберг, Антонио Бандерас и София Тейлор Али ("Анатомия страсти", "C.S.I.: Майами"). Режиссером - Рубен "Zомбилэнд" Фляйшер.

Премьера обещана на следующее лето.

Первая игра серии вышла в 2007-м, далее обросши множеством сиквелов.