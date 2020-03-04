Антонио Бандерас присоединился к касту экранизации игры Uncharted

Знаменитый испанский актер Антонио Бандерас присоединился к актерскому составу экранизации серии игр Uncharted. Об этом пишет Variety.

Кроме того, сообщается, что в картине также появятся София Тейлор Али и Тати Габриэль. При этом пока неизвестно, какие роли они будут исполнять.

Режиссером картины называется Рубен Фляйшер ("Веном", дилогия "Zомбилэнд") - его кандидатура на этом посту уже седьмая по счету.

Ранее сообщалось, что главную роль искателя приключений Нейтана Дрейка исполнит Том "Человек-паук" Холланд, а его наставника Виктора "Салли" Салливана - Марк Уолберг.

Премьера киноадаптации флагманской игровой линейки PlayStation назначена на 5 марта 2021 года.