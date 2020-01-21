Вышел трейлер "Секретных материалов Спенсера" с Марком Уолбергом

На YouTube-канале сервиса Netflix опубликован трейлер комедийного боевика с Марком Уолбергом "Секретные материалы Спенсера" (Spenser Confidential). Где названный играет бывшего бостонского копа, который после пяти лет тюрьмы выходит на свободу и берется за старое - за справедливость.

Оставшись ни с чем, он селится у своего бывшего тренера по боксу, где знакомится с мрачным черным соседом по комнате Хоуком. После чего эти двое, помянутый тренер и бывшая девушка Спенсера объединяются, выступив фронтом на криминал и прочий беспредел. С самыми, естественно, мордобитными результатами.

Режиссер - номинант "Золотой малины" Питер Берг, фильмы которого без Уолберга нынче не обходятся ("22 мили", "День патриота", "Глубоководный горизонт").

В других ролях - Уинстон Дьюк ("Черная Пантера", "Мстители"), Алан Аркин ("Эдвард Руки-ножницы", "Гаттака"), Коллин Кэмп ("Крепкий орешек 3", "Псих 9", "Путь 29"), Марк Мэрон ("Джокер", "Блеск"), Марк Гэстон ("Клан Сопрано", "Удивительная миссис Мейзел").

Премьера - 6 марта.