Видео: Человек-паук и Железный человек попали "назад в будущее"

На YouTube-канале EZRyderX47 опубликовано видео, в котором с помощью нейросетей заменили исполнителей главных ролей культового фильма "Назад в будущее".

Том Холланд вместо Майкла Дж. Фокса стал Марти Макфлаем, а Роберт Дауни младший "вжился" в образ доктора Эмметта Брауна, в котором зрители привыкли видеть Кристофера Ллойда.

Результат получился потрясающим. Человек, не знакомый с оригиналом, запросто может не заметить подвоха и поверить, что парочка Мстителей собралась совершить путешествие во времени еще в одной франшизе.

Возможно, дело в удачно подобранном эпизоде, да и типажи актеров во многом совпадают, но данные примеры наглядно демонстрируют потенциал технологии.

Зрители оценили ролик положительно. В комментариях даже предположили, что с таким подходом в 2087 году в условном "Терминатор 11" главную роль все еще будет играть Арнольд Шварценеггер.