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Шварценеггер признался, что подставил Сталлоне

Новости
    05.11.2019, 11:34
Текст:   Олег Усков
Кадр из фильма "Стой! Или моя мама будет стрелять" (1992). Фото: kinopoisk.ru Кадр из фильма "Стой! Или моя мама будет стрелять" (1992). Фото: kinopoisk.ru
Кадр из фильма "Стой! Или моя мама будет стрелять" (1992). Фото: kinopoisk.ru

"Австрийский дуб" Арнольд Шварценеггер посетил архипопулярное шоу шоу Джимми Киммела, где потравил немного занятных баек.

Ролик доступен на официальном YouTube-канале программы и содержит, в частности, рассказ о том, как Арнольд жесточайше подставил своего большого друга Сталлоне. Ведь именно со злонамеренной подачи Арнольда Слай согласился сняться в комедии 1992 года Роджера Споттисвуда "Стой! Или моя мама будет стрелять" (Stop! Or My Mom Will Shoot). Далее и навечно опозорившей "Рэмбо".

Согласно рассказу Шварценеггера, все восьмидесятые и девяностые голы две легенды боевиков непрерывно друг с другом конкурировали во всем - от объема мускулов до объема кассовых сборов фильмов. То и дело жарко дыша друг другу в затылок.

И когда Арнольд, чуть отойдя от брутального образа, снялся в комедиях "Близнецы" и "Детсадовский полицейский", Сталлоне решил, что и ему подобный зигзаг карьеры не помешал бы.

Фото: kinopoisk.ru
Фото: Киану Ривз вышел в свет с дамой своего сердца

После - самое забавное. Изначально на главную роль в "Стой!" - лос-анджелесского копа, безмерно опекаемого пожилой мамой - зазывали именно Арнольда. Но он, прочтя сценарий, сразу понял, что предстоящий фильм - очень плох, и отказался. Тогда продюсеры ленты связались со Сталлоне и предложили ему.

На это Слай первым делом позвонил другу Арнольду и поинтересовался, предлагали ли тому роль в названной картине. "Да, конечно, - на голубом глазу ответил Шварценеггер, - Гениальное будет кино. Думаю, снимусь".

Услыхав такое, Сталлоне немедленно дал свое согласие… ну а дальше был конфуз: семьдесят миллионов кассовых сборов по миру при бюджете в 45, то есть полный кассовый провал. Плюс три антипремии "Золотая малина" - худшему актеру, худшей актрисе второго плана и за худший сценарий.

Примечательно, что на следующий день после эфира шоу Киммела Слай ответил другу через Twitter, заверяя, что совершенно не расстроен случившимся, и предложил Шварценеггеру сняться в продолжении под названием "Стой! А то бабуля надерет тебе зад" (Stop! Or Your Grandmother Will Beat Your Ass).

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