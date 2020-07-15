Стартовали съемки экранизации игры Uncharted с Томом Холландом

Все-таки начались съемки долгостроя по видеоигре Uncharted, к которой Sony упорно примерялась несколько лет.

Радостное известие через свой Instagram несет в массы актер Том "Человек-паук" Холланд, играющий главную роль - искателя приключений и охотника за сокровищами и артефактами Нэйтана Дрейка.

"День первый", - лаконично подписал Том фото с площадки.

В русской локализации называться предприятие будет несколько громоздко - "Неизведанное: Удача Дрейка", и сюжет его держится в тайне. Известно лишь, что картина станет приквелом - расскажет о молодых годах Нэйтана.

В других ролях - Марк Уолберг, Антонио Бандерас, София Тейлор Али ("Анатомия страсти", "C.S.I.: Майами").

Режиссером проекта - после продолжительной и изнуряющей чехарды вокруг кресла постановщика - стал 45-летний Рубен "Zомбилэнд" Фляйшер.

Премьера - летом следующего года.

Первая игра серии вышла в 2007-м, стяжала славу и приросла множеством продолжений.