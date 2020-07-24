В Сети появились первые минуты "Новых Мутантов"

23 июля стартовал ежегодный фестиваль комиксов Comic-Con, который впервые за свою 50-летнюю историю проводится в онлайн-режиме.

В онлайн-панели "Новых мутантов" приняли участие Мейси Уильямс, Ани Тейлор-Джой, Чарли Хитон, Элис Браг, Блю Хант, Генри Зага, а также сценарист-режиссер Джош Бун ("Виноваты звёзды").

На 24-ой минуте панели были продемонстрированы первые минуты предстоящего фильма. В тизере можно услышать закадровый голос Даниеллы Мунстар, рассказывающий легенду о двух медведях, в следующем кадре её внезапно будит отец, и они выбегают из дома в надежде спастись от бушующей силы неизвестного происхождения, но это им не удается. Дани просыпается снова, прикованная к кровати в психиатрической лечебнице. Далее следует впечатляющая нарезка из кадров, где Мунстар со своими сокамерниками учится справляться со своими способностями.

Несмотря на пандемию коронавируса, киностудия 20th Century Fox не стала менять дату выхода "Новых мутантов", пообещав показать фильм в кинотеатрах 28 августа. Остаётся лишь надеяться, что релиз картины не перенесут вновь, так как фильм уже готовили к выходу в 2018 году и с тех пор переносили дату премьеры пять раз.

Более того, киностудия Disney, дочерней компанией которой и является 20th Century Fox, отложила премьеру сиквелов "Звездных войн" и "Аватара" на целый год, а новую дату выхода "Мулан" вообще объявлять не стала, что тоже не прибавляет уверенности в том, что, несмотря на громкие заявления создателей фильма, премьеру не перенесут и в шестой раз.

В мае на стриминговом сервисе Amazon появлялась ссылка для предварительного заказа "Новых мутантов", что заставило многих подумать, что фильм будет доступен по премиум-подписке, а не выйдет в кинотеатрах. Однако ссылка была быстро удалена.

Ранее был опубликован трейлер фильма.