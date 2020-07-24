Из-за пандемии Disney отложил премьеру "Мулан" на неопределенный срок

Предсказуемо: вслед за "Доводом" Warner Bros., новым фильмом Кристофера Нолана, даты премьеры лишился и игровой ремейк "Мулан" Disney, самая ожидаемая россиянами лента.

Об этом сообщает Variety. Причина решения все та же - распространение новой коронавирусной инфекции.

Напомним: до последнего момента предполагалось, что "Мулан" пойдет в кино с 21 августа.

Также из графика выбыл "Французский вестник" Уэса Андерсона.

Кроме того, уточнены и даты премьер других любопытных проектов.

В частности, "Смерть на Ниле", новая экранизация классического детектива Агаты Кристи от Кеннета Браны, ушла на 23 октября этого года; "История Дэвида Копперфилда" Ианнуччи тоже сместилась, но пока лишь на две недели - на 28 августа 2020-го; "Последняя дуэль" Ридли Скотта, которой наблюдатели авансом напророчили "Оскар", уехала на 15 октября 2021-го; "Оленьи рога", продюсерский проект Дель Торо, зрители - в теории - могут увидеть 19 февраля 2021-го, а "Пустого человека" Прайора - 4 декабря текущего.

При этом издание отмечает, что точными названные даты считать по-прежнему не стоит - далее всё может быть опять подкорректировано исходя из ситуации с пандемией.

Ранее сообщалось, что студия полностью сдвинула график премьер четырех новых "Аватаров" и трех новых "Звездных войн".